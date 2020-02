Uva: “Stop per Coronavirus? Solo se situazione precipita. Diversi approcci”

Condividi questo articolo

Michele Uva, vicepresidente della Uefa, ha parlato della situazione del Coronavirus legata al calcio, con le partite di Serie A e dell’Inter a porte chiuse e con i dubbi sull’Europeo itinerante. Ecco le sue parole a “La tribuna di Radio 1 Sport”

ADEGUAMENTO – Stadi chiusi per Coronavirus. A partire da Inter-Ludogorets, in programma giovedì. Michele Uva, vicepresidente della Uefa, ha parlato dei prossimi Europei itineranti: «Manifestazione a rischio? Siamo in una fase di attesa per capire le evoluzioni, abbiamo un normalissimo monitraggio e contatto con le autorità competenti. Usiamo differenti approcci Nazione per Nazione. Il nostro atteggiamento è quello di adeguarci alle decisioni che prenderanno i singoli Stati, sono loro che hanno le responsabilità. Il calcio deve seguire le indicazioni dei Paesi cercando di non fermarsi, a meno che le cose non precipitino. Non è all’ordine del giorno un pensiero su questo».

Fonte: Radio 1 Sport.