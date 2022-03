Ursino: «Mulattieri straordinario, è da Serie A. Quest’anno sfortunato»

Giuseppe Ursino, Direttore Sportivo del Crotone, è intervenuto come ospite a TMW Radio dove ha parlato di Samuele Mulattieri, giocatore dell’Inter in prestito ai rossoblu.

STRAORDINARIO E SFORTUNATO – Queste le parole di Giuseppe Ursino su Samuele Mulattieri e sulle sue doti: «Mulattieri ha avuto degli infortuni. Per me è uno che arriva subito in Serie A, ha doti particolari. È il tipico attaccante moderno. Adesso la sfortuna ce l’ha tolto anche per questo finale di campionato dopo l’infortunio alla spalla. Nel momento cruciale, quando stava facendo cose straordinarie, ha avuto sfortuna. Ma penso che avrà un futuro in Serie A».L