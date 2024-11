Urbanski stupito: «Zielinski è fantastico, ma viene sottovalutato!»

Urbanski non si capacita di come venga sottovalutato un giocatore come Zielinski. Il polacco, oggi all’Inter, sta facendo bene in questo avvio.

SOTTOVALUTATO – Il bolognese Kacper Urbanski ha elogiato a Sport TVP il connazionale Piotr Zielinski. Le sue parole sul giocatore dell’Inter: «Equilibrio del corpo, perché perde incredibilmente gli avversari. Giocatore di calcio a tutti gli effetti. Penso che sia un giocatore sottovalutato perché la gente non vede come appare in allenamento. La gamba destra e sinistra sono praticamente uguali, equilibrio, velocità nei primi metri, impatto, visione. Secondo me è un centrocampista centrale completo. È fantastico».