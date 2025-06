Urawa Reds-Monterrey, poker messicano e ottavi di finale!

Il Monterrey ha vinto per 4-0 contro gli Urawa Reds e ha conquistato così gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

QUALIFICATI – Il Monterrey ha battuto per 4-0 gli Urawa Reds conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I messicani passano al turno successivo con una vittoria e due pareggi nel gruppo E ed i cinque punti in classifica gli valgono il secondo posto alle spalle dell’Inter. Nei primi 40 minuti della gara la partita era già chiusa e le pressioni si sono spostate sulle spalle del River Plate, già condannato qualora avesse pareggiato o perso con i nerazzurri. Ha aperto la partita Nelson Deossa al minuto 30 e il raddoppio è arrivato subito al 34′ con German Berterame. Al 38′ Jesus Corona, uno dei pochi che ha giocato in Europa tra i suoi compagni, ha siglato il tris. Nel secondo tempo i ritmi si sono ovviamente abbassati e questo per il risultato del match. I giapponesi erano già eliminati prima della gara, mentre la qualificazione del Monterrey ormai dipendeva dall’esito di Inter-River Plate. C’è stato però anche tempo per il poker: al 97′ Berterame ha concluso con la doppietta personale.

URAWA REDS-MONTERREY 0-4

Deossa al 30′, Berterame al 34′, Corona al 38′, Berterame al 97′