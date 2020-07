Una risorsa in piÃ¹ per Conte: l’Inter post ripresa Ã¨ cooperativa del gol – TS

Una risorsa in più per Conte: l’Inter post...

Una risorsa in più per Conte: l’Inter post ripresa è cooperativa del gol – TS

“Tuttosport” sottolinea come l’Inter post ripresa abbia mandato in gol un numero rilevante di giocatori. Una risorsa in più per Conte.

QUANTI MARCATORI – L’Inter ha un’arma in più per cercare di non perdere il contatto con la vetta della classifica: il grande numero di giocatori capaci di andare in rete. Dalla ripresa del campionato, 4 partite, sono ben 12 i calciatori di Conte entrati nel tabellino dei marcatori. Tanti in un periodo così ridotto. Ovviamente aiuta il dato dei 6 gol col Brescia, ma sono state sempre almeno 2 le reti messe a segno dai nerazzurri.

TOP IN A – La spalmatura è quasi perfetta: 13 gol segnati con 12 giocatori. L’unico a ripetersi? Lukaku, autore di 2 reti. Gli altri sono Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen, Candreva, de Vrij, Bastoni, Biraghi, Borja Valer e Lautaro Martinez. Coinvolti tutti i reparti. L’Inter guida questa particolare classifica. Segue il Sassuolo con 8 marcatori, poi l’Atalanta con 7. Un numero rilevante, emblema di un gruppo che non intende mollare.