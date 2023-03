Una grande Fiorentina stende il Milan! Nonostante un tentato rigore farsa

La Fiorentina rende piccolo il Milan e lo batte 2-1 nell’anticipo serale di Serie A. I rossoneri crollano nella ripresa dopo aver subito tanto, primo stop dopo il derby.

UNA SOLA SQUADRA IN CAMPO – Un monologo della Fiorentina quello nell’anticipo del Franchi. Annichilito il Milan, KO 2-1 senza poter nemmeno dire niente. Primo tempo tutto di marca viola, con un erroraccio di Malick Thiaw che stende Arthur Cabral appena al limite dell’area: è solo punizione, Mike Maignan para sull’ex Giacomo Bonaventura. Al 25’ Nicolas Gonzalez libera proprio Bonaventura davanti alla porta, Maignan superato ma Fikayo Tomori salva sulla linea. Milan molto fortunato e non è la prima volta in stagione. Lo stesso Tomori paga però a inizio ripresa, quando si fa sverniciare da Jonathan Ikoné sulla destra e poi lo sgambetta appena entrato in area: rigore. Dal dischetto Gonzalez spiazza Maignan, 1-0 al 49’. Reazione ospite affidata a Theo Hernandez, ma Pietro Terracciano è bravissimo nell’uno contro uno a opporsi. L’ex Stefano Pioli al 65’ fa tre cambi, fra cui Zlatan Ibrahimovic, ma senza incidere. A provare a rialzare il Milan ci sarebbe un clamoroso abbaglio arbitrale: al 78’ Daniele Doveri – e solo lui – si inventa un fallo di mano di Cabral saltato benissimo di testa su corner. Rigore inevitabilmente tolto al VAR e non poteva essere altrimenti. All’87’ partita chiusa, cross di Dodò e colpo di testa vincente di Luka Jovic. Theo Hernandez accorcia al 95’ con un sinistro sotto la traversa, ma finisce subito dopo.