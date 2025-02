Un ex Inter sulla panchina del Botafogo! La situazione

Un ex attaccante dell’Inter è il primo indiziato a prendere il posto dell’allenatore del Botafogo. Un ritorno in Sudamerica, questa volta in Brasile, per uno storico attaccante della Nazionale argentina.

BRASILE – Il presidente del Botafogo, John Textor, nelle ultime ore ha pensato a un ex attaccante dell’Inter per sostituire l’allenatore ad interim Claudio Caçapa. Il club brasiliano, dopo un momento no, ha messo nel mirino Hernan Crespo, ex goleador di Lazio, Milan e Inter. A darne notizia è stato Globoesporte che ha spiegato come il nome di Crespo sia in cima agli interessi del club brasiliano.

Crespo, un ritorno in Sudamerica

RITORNO – L’ex attaccante nerazzurro aveva iniziato proprio nella Serie B italiana la sua nuova avventura da allenatore, prima di tornare in Argentina al Benfield. L’ultima apparizione da allenatore è stata sulla panchina dell’Al-Ain negli Emirati Arabi con la quale ha conquistato la Champions League asiatica. In Sudamerica invece, Crespo aveva già vinto con la Defensa y Justica con la quale ha portato a casa una Coppa Sudamericana.