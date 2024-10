Ultras Inter e Milan, la ‘miniera d’oro’ della finale di Istanbul – TS

In merito all’inchiesta ultras di Inter e Milan, spunta un patto tra i capi delle due curve per quanto riguarda la spartizione dei biglietti per la finale di Champions League del 2023.

PATTO – Emergono nuovi dettagli e nuovi retroscena sulla vicenda ultras di Inter e Milan. Uno di questi è quello legato alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter a Istanbul nel 2023. Si parla infatti di un accordo tra i capi della curva Nord nerazzurra e quelli della Sud rossonera in merito alla spartizione e compravendita dei 1500 biglietti destinati agli ultras. Il guadagno illecito totale, scrive Tuttosport, si aggira addirittura al milione di euro. L’idea nasce dai tre capi ultras dell’Inter, Marco Ferdico, Andrea Beretta e Antonio Bellocco (oggi deceduto in quanto assassinato dallo stesso Beretta) che decidono di assegnare inizialmente 350 biglietti a testa (costo 600 euro) a Intagliata, Bosetti, Nepi, Norrito e Gatto, che poi li rivenderanno con prezzo maggiorato di almeno 200 euro a biglietto.

Ultras Inter e Milan, la ricostruzione sulla finale di Champions League

RICOSTRUZIONE – Il patto nasce il 16 aprile 2023 con l’idea di spartirsi la grande torta. Per arrivare ai 1500 biglietti, la stessa Curva Nord fa pressioni su dirigenti, giocatori e allenatore dell’Inter. Ferdico, a tal proposito, contatta in sequenza Marco Materazzi e Simone Inzaghi, a cui chiede almeno 200 biglietti in più facendo pressione su Marotta. Lo stesso Claudio Sala (responsabile della sicurezza della prima squadra), ricostruendo la vicenda dagli atti, si stupisce nel momento cui riceva la notizia sugli ulteriori 300 biglietti incassati dalla Curva. Inizialmente l’Inter ne aveva promessi 800, poi passati a 1200 dopo una revisione dello stesso Sala con Silva e dottor Cameruccio. Successivamente, però, se ne sono aggiunti altri 300 per arrivare a 1500 biglietti.

Fonte: Tuttosport