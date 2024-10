Ultras Inter e Milan, piovono Daspo: tutti i dettagli sui provvedimenti!

Non si arresta la tempesta che ha coinvolto gli ultras di Inter e Milan. Il Questore di Milano ha emesso numerosi Daspo nei loro confronti: ecco di cosa si tratta.

UN ALTRO PASSO – I riflettori accesisi pochi giorni fa sugli ultras di Inter e Milan, grazie all’indagine della Procura di Milano che ha fatto scattare le manette per diciannove di loro, non sembrano intenzionati a spegnersi. Tutt’altro, anzi. Giorno dopo giorno ed ora dopo ora continuano ad emergere dettagli sull’operazione delle Forze dell’Ordine, attivamente impegnate con l’obiettivo di sgominare la criminalità fuori e dentro lo stadio di San Siro. Le ultime notizie arrivano dagli interrogatori degli esponenti delle Curve di Inter e Milan, ma anche da una mossa precisa da parte dei legali dei due club. Intanto continuano i provvedimenti ai danni degli ultras nerazzurri e rossoneri immischiati in affari illeciti.

Le ultime sui provvedimenti agli ultras di Inter e Milan

AGGIORNAMENTI – Come si evince da Sky TG 24, infatti, la prima tranche di Daspo è stati quasi tutta notificata agli ultras di Inter e Milan. Il Questore Bruno Magale ha emesso 24 provvedimenti interdittivi alle manifestazioni sportive, che vanno dai 3 ai 10 anni. Ma non saranno gli unici, poiché a breve dovrebbero essere emessi altri Daspo sempre inerenti all’inchiesta sugli affari illeciti e le violenze che vede coinvolte le due Curve meneghine. Dunque, non resta che attendere novità in merito al caso che negli ultimi giorni ha destabilizzato l’ambiente milanese.