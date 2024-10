Ultras Inter incappucciato a ‘Le Iene’: «Funziona così!» Poi ha paura

Il caso ultras di Inter e Milan continua a tenere banco con la Procura continua le sue indagini. Il programma “Le Iene” ha trattato il tema, intervistando un ultras nerazzurra in anonimato.

RIVELAZIONI – “Le Iene” ha voluto trattare il caso ultras di Inter e Milan, con Stefano Corti. Il giornalista, durante il suo servizio, oltre a ripercorrere tutta la storia (gestione biglietti, parcheggi e merchandising illecito), ha intervistato anche un ultras nerazzurro. Il soggetto in questione non si è scoperto in volto. Queste le sue parole: «Patto di non belligeranza per evitare incidenti? Sì, dagli anni Ottanta. Sul parcheggio, l’unica cosa che so è posso permettere la macchina gratuitamente. Prima di ogni partita una cinquantina entrano tutti dentro senza abbonamento. Non sfondiamo, la società lo sa: prepariamo tutto, il materiale, gli striscioni, le bandiere. Gli abbonamenti? Rimangono fuori perché poi vengono rivenduti. Gli altri ultras rimangono fuori in maniera tale da venderli ad altri tifosi».

Ultras Inter, l’inchiesta continua ma al contempo intimorisce

TIMORE – Poi Stefano Corti prova a estirpagli qualche altra rivelazione, ma l’ultras la chiude anche con un leggero timore: «Tutto quello che ti potevo dire te l’ho già detto. Se aggiungo qualcosa potrebbe essere un problema per me, ma fidati anche per te».