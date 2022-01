Ullmann: «Meraviglioso giocare contro l’Inter, San Siro era uno dei miei sogni»

Ullmann, nuovo terzino del Venezia, ha debuttato sabato scorso contro l’Inter al Meazza. Nella conferenza stampa di presentazione ha manifestato tutta la sua soddisfazione per l’esordio.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Maximilian Ullmann, nonostante il suo Venezia abbia perso 2-1 contro l’Inter sabato, è contento: «È stato meraviglioso giocare a San Siro, era uno dei sogni della mia vita, e penso quello di qualsiasi calciatore. Certo è stato un match durissimo, in cui ho dato il massimo e fatto il possibile per aiutare la squadra, ed è stato un peccato non essere riusciti a portare a casa un punto. Mi ero aggregato alla squadra da poco, quindi il feeling con i miei compagni con il tempo può solo che migliorare. Questo campionato è molto più difficile di quello austriaco, qui ci sono dei giocatori un’altra caratura, molti addirittura di fama mondiale. Alcuni di questi me li sono trovati d’innanzi già contro l’Inter, e cimentarmi in delle sfide con loro è stato per me emozionante».

Fonte: veneziafc.it