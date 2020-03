Ulivieri: “Zhang si Ã¨ adattato al nostro linguaggio. Juventus-Inter…”

Ulivieri: “Zhang si è adattato al nostro linguaggio. Juventus-Inter…”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Uno, dove ha parlato della situazione attorno al rinvio di Juventus-Inter.

POLEMICHE – Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Uno, Renzo Ulivieri ha parlato del rinvio delle partite nelle ultime giornate: «Non mi sono piaciute le polemiche attorno ai rinvii, probabilmente potevamo fare scelte diverse ovvero giocare le partite anche a porte chiuse e farle vedere a chi era in casa e non poteva uscire. Sarebbe stato un atto di generosità del mondo del calcio nei confronti di chi in questo momento ha qualche problema. A qualcuno non andava di giocare Juventus-Inter. Probabilmente una delle due società ha fatto questa scelta. Giocare a porte chiuse quando uno gioca in casa può essere uno svantaggio, ma secondo me per un momento queste cose potevano essere messe da parte. La situazione ora andrà monitorata giorno per giorno».

PAROLE DURE – Un commento, poi, anche sulle parole dure di Steven Zhang nei confronti di Del Pino: «Zhang è arrivato dalla Cina e si è subito adeguato al nostro modo di parlare, l’ho presa come uno che non conosce la lingua e spero sia stato un errore di traduzione. Per non falsare il campionato le partite non vanno rinviate e ora andranno recuperate il prima possibile, perché le situazioni cambiano di volta in volta. Giocare a porte chiuse è un altro calcio, ma vuole dire un atto di generosità del mondo del calcio nei confronti dei tifosi, era un investimento che a lungo termine poteva dare anche un buon risultato economico. Il campionato probabilmente lo vinceranno i soliti».