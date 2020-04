Ulivieri: “Ripresa Serie A? Zero problemi per i calciatori. Scelte…”

Ulivieri, presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), ha parlato a “Radio Sportiva” della ripresa della Serie A. Secondo lui è possibile riprendere il campionato senza grossi scossoni, soprattutto perché i calciatori sarebbero ben felici di tornare in campo.

NO COMMENT – Renzo Ulivieri non si esprime sulle “liti” fra i presidenti di Serie A sulla ripresa o meno del campionato: «Non entro nel merito di queste discussioni. La gente a volte parla per andare sui giornali, ha bisogno di fare dichiarazioni. So che chi decide è la FIGC: non possono decidere le leghe o altri. Le componenti tecniche fanno parte della federazione, all’interno della FIGC ognuno può dire la sua voce. La federazione fa parte dell’UEFA, che fa parte della FIFA: è un discorso internazionale, nessuno può prendere decisioni da soli. Non è una lega per conto suo può decidere, il discorso dovrà essere esteso».

PUNTO DI VISTA OPPOSTO – Per Ulivieri i calciatori di Serie A sarebbero ben felici di riprendere: «Difficoltà zero, perché avranno una carica di entusiasmo e una voglia di giocare esagerata. Un calciatore che sta fermo tutto questo periodo avrà delle motivazioni esagerate per giocare. Credo che da questo punto di vista non ci saranno problemi, probabilmente dal punto di vista fisico sì ma ci saranno gli esperti. Per quanto hanno potuto fare, per gli allenamenti fatti da casa, sono seguiti dai preparatori: non ci sono problemi. È il discorso organizzativo e la cornice a essere differente, giocando in un teatro diverso e deserto. Ma le motivazioni verranno fuori».