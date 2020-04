Ulivieri: “Ripartire con prudenza massima, in caso Juventus favorita”

“Tuttosport” riporta le parole di Ulivieri sulla possibilità di riprendere la Serie A, la necessità di sicurezza e le favorite.

SERVE UNITA’ – “L’incertezza non giova al calcio, sono d’accordo, ma non si può fare diversamente. Le sicurezze non le ha nemmeno la scienza in questo momento. L’azione della Figc è positiva perchè si cerca di rimanere ancorati a un pensiero comune. Gli interessi di squadra, singoli, portano a visioni divergenti che non sono un bello spettacolo“.

APERTURA A RIPARTIRE – “Deve essere il governo col contributo degli esperti a dirci cosa fare. Abbiamo avuto un incontro come AssoAllenatori col ministro Spadafora che ci ha assicurato che la volontà è di ripartire. I protocolli non sono universali e potranno essere modificati. A noi spetta solamente garantire la sicurezza degli atleti”.

PRUDENZA E IMPEGNO – “Se il calcio riprenderà sarà un segnale positivo per gli altri settori e per l’Italia. Il messaggio è provare a ripartire usando la massima prudenza. L’impegno deve essere di ognuno di noi”.

“Sarri, Inzaghi e Conte credo abbiano sofferto tutti e tre questa sospensione lunga. Anche perché sono allenatori sempre vicini ai propri calciatori. Sarri potrebbe avere meno problemi per la rosa più ampia”.

Fonte: Alberto Gervasi – Tuttosport