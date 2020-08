Ulivieri: “Pirlo come Conte? E’ diverso, ecco il motivo. Ascolta e ragiona”

Ulivieri ha parlato delle capacità di Andrea Pirlo come allenatore. E’ stato lui, infatti, a svolgere il corso da allenatore a Coverciano a cui ha partecipato il centrocampista. Di seguito le sue dichiarazioni e la risposta al paragone con Antonio Conte ai microfoni di “Calciomercato.com”

GIA’ DIVERSI – Renzo Ulivieri è chiaro sulle caratteristiche del nuovo allenatore della Juventus: «Pirlo è uno che guarda avanti. Sempre preciso, uno che non stava sempre lì ad appuntare ogni cosa sul foglietto. Lui ascolta tutto e ragiona, poi scrive sul foglio solo le cose che ritiene importanti. Come Conte? Sarà un allenatore alla Pirlo, me lo immagino abbastanza diverso da Conte. Non partirà dal modulo ma cercherà di far rendere al meglio i suoi calciatori adattandosi a loro e alle diverse qualità che li caratterizzano. Inutile pensare a un modulo? Inutile. Sento già dire che sarà uno che vuole iniziare la manovra da dietro. Ma ragazzi, Pirlo è uno che ha sempre visto anche il gioco a 50 metri. Andrea è un ragazzo elastico, conosce il calcio e si adatterà a moduli e dinamiche di gioco».