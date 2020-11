Ulivieri: “All’Inter in atto un cambiamento. Conte cerca di aggiungere”

Renzo Ulivieri

Ulivieri, presidente dell’AIAC, è intervenuto in collegamento con “Aspettando il weekend” su Sportitalia. Il suo commento sull’Inter di Conte è comunque incoraggiante, nonostante l’inizio con appena tre vittorie in dieci partite ufficiali.

DIAMO ANCORA TEMPO – Secondo Renzo Ulivieri bisogna ancora aspettare per giudicare l’Inter: «Antonio Conte poco reattivo? No, sta cercando di aggiungere cose e soluzioni. Perché oggi una squadra che gioca e che attacca con un tema unico, o due o tre temi, diventa povera. Si vede che sta cercando di aggiungere cose a quello che era il suo 3-5-2 tradizionale, che diventava 3-3-4 in fase di possesso perché gli esterni andavano in avanti. Però si vede che anche nell’Inter è in atto un cambiamento, un aggiungere soprattutto».