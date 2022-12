Ugolini: «Napoli, risposte positive per Spalletti. Osimhen contro l’Inter…»

Ugolini ha aggiornato sulla situazione in casa Napoli. Tra pochi giorni ci sarà l’esordio nel 2023 contro l’Inter a San Siro. Tra i possibili protagonisti Osimhen

RISPOSTE POSITIVE − Mancano sei giorni alla sfida tra Inter e Napoli, Massimo Ugolini aggiorna sul sentiment in casa azzurra: «Spalletti ha ritrovato un gruppo motivato, con l’obiettivo di mantenere il primo posto. Osimhen oggi ha compiuto 24 anni e si appresta a concludere un ottimo 2022. Primeggia nella classifica dei marcatori di testa, otto gol, nessuno come lui in Serie A. In Europa davanti solo Harry Kane. Secondo Spalletti può dare ancora molto di più a partire dalla sfida scudetto contro l’Inter a San Siro. Tutto il Napoli però è consapevole della propria forza, Spalletti ha ricevuto risposte positive. Il gruppo sta definendo la preparazione in vista della partita con l’Inter». Le sue parole in collegamento su Sky Sport 24.