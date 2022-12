Ugolini: «Napoli, Pochi dubbi di formazione verso l’Inter. Corsa a due sulla sinistra»

Massimo Ugolini segue il ritiro del Napoli e porta aggiornamenti importanti in vista della sfida contro l’Inter del 4 gennaio. Pochi i dubbi di formazione per Spalletti

POCHI DUBBI – Ecco il commento di Massimo Ugolini sullo stato di forma del Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter: «Il Mondiale non ha inciso più di tanto. ha consentito ai cinque che vi hanno partecipato di fare una bellissima esperienza. Kim e Zielinski sono quelli andati più avanti. Si stanno già allenando e Spalletti ha tutti a disposizione. Amichevoli andate un po’ male, anche dovuto ai carichi del lavoro. Le gambe sono ancora un po’ imballate. Amichevoli rimangono utilissime per sciogliere le gambe. Pochi dubbi di formazione, l’unica incertezza è Rahmani che va gestito. Mancano 7 giorni, che è un tempo discreto, ma probabilmente giocherà Juan Jesus. Oliveira e Mario Rui in ballottaggio, il portoghese al momento è avanti. In attacco indiscutibili Kvaratskhelia e Osimhen».