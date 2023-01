Ugolini: «Napoli non soffre vertigini, premesse dopo l’Inter non positive»

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del percorso di gennaio del Napoli e della reazione dei partenopei dopo la sconfitta con l’Inter. San Siro non ha avuto conseguenze sulla squadra di Luciano Spalletti.

PERFETTI – Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha commentato in questo modo il percorso del Napoli. Gennaio quasi perfetto, un solo neo all’inizio di gennaio: «Le premesse dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro non erano incoraggianti, eppure dopo sono arrivate vittorie fondamentali come quella roboante con la Juventus. Il gennaio tanto temuto ha portato il Napoli ad allungare sulle inseguitrici. I partenopei non soffrono le vertigini e si trovano in una condizione perfetta».