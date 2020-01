Ugolini: “Napoli-Inter, Gattuso ha ancora un dubbio per le prossime ore”

Archiviata la sosta natalizia, torna il campionato e l’Inter sarà impegnata domani nella difficile trasferta sul campo del Napoli il cui tecnico Gennaro Gattuso ha ancora un dubbio di formazione. Le ultime di Massimo Ugolini in collegamento da Napoli per Sky Sport

UN DUBBIO – Gattuso prepara la sfida di domani contro l’Inter e ha ancora un dubbio di formazione: «Ci sono stati in conferenza stampa i complimenti di Gattuso per Conte, c’è stima per un allenatore che ha saputo dare la sua impronta all’Inter in pochi mesi. Il Napoli non vince al San Paolo da fine ottobre contro il Verona, tanto tempo per chiunque ma soprattutto per il Napoli quindi quella di domani è una grande occasione. Il Napoli cerca l’effetto San Paolo anche per ritrovare l’affetto dei tifosi, come sottolineato da Gattuso, c’è bisogno di scaldare un po’ la piazza. Gattuso vuole risposte importanti, ma le sta ricevendo anche dai suoi giocatori, Gattuso si è speso bene nei confronti del gruppo che si sta applicando con voglia in queste giornate. L’allenamento di oggi è ancora in corso ed è un allenamento importante per capire le condizioni di Ruiz, reduce dall’influenza. Saranno importanti le prossime ore per capire se ci sarà la disponibilità del centrocampista spagnolo. Peseranno anche le assenze di Koulibaly e Mertens che tornerà mercoledì, nelle prossime ore si avrà modo di pensare meglio alla formazione del Napoli».