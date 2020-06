Ugolini: “Mertens-Inter? L’offerta non è stata reputata speciale. Il Napoli…”

Mertens ha rinnovato ufficialmente con il Napoli (vedi articolo). Massimo Ugolini – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, racconta cosa è successo dopo gli strettissimi contatti con l’Inter e in parte con il Chelsea. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

SENTIMENTO – Dries Mertens, prima di accettare il rinnovo con il Napoli, è stato davvero a un passo dall’Inter (vedi articolo). Massimo Ugolini racconta come sono andate le cose: «Cosa è successo dopo gli stretti contatti tra Mertens e l’Inter? È successo che il Napoli non ha mai perso di vista il giocatore. Il rapporto del belga con il club è solido, di vero sentimento. Dries sta benissimo a Napoli, si sente a casa e quindi per rompere questa armonia serviva qualcosa di speciale. Un qualcosa che non è arrivato o almeno Mertens non lo ha reputato tale. Parliamo quindi dell’offerta dell’Inter e del corteggiamento, mai serio, del Chelsea. Quella del Napoli è una proposta importante: tra bonus alla firma e a prestazione, andrà a guadagnare qualcosa di più di 10 milioni di euro netti nei prossimi due anni. Si prospetta anche una carriera dirigenziale».