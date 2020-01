Ugolini: “Mertens? De Laurentiis non tratta in Italia! Gattuso uomo giusto”

Ugolini: “Mertens? De Laurentiis non tratta in Italia!...

Dries Mertens è uno di quei giocatori di proprietà del Napoli, che a giugno andrà in scadenza di contratto. Per questo motivo potrebbe già adesso trovare una nuova soluzione in vista della prossima stagione. Tra gli altri club, lo segue anche l’Inter, che monitora la situazione. Massimo Ugolini inviato di “Sky” a Napoli oggi ospite sulle frequenze di “Radio24” su “Tutti Convocati” ha detto la sua riguardo la situazione dell’attaccante belga per quanto riguarda il mercato di gennaio, e la squadra allenata da Gennaro Gattuso, a detta sua il migliore in questo momento a disposizione della squadra partenopea.

SU MERTENS – Dries Mertens potrebbe dire addio al Napoli già a gennaio, trattando con i partenopei o pagando la clausola, oppure direttamente a giugno ma da svincolato. Di questo ha parlato Massimo Ugolini, giornalista di “Sky Sport”: «Mertens ha una clausola di 10 milioni ma solo per l’estero. De Laurentiis non ha intenzione di trattare soprattutto con una squadra italiana».

GATTUSO UOMO GIUSTO – Poi Ugolini ha detto la sua riguardo il Napoli, che domani sfiderà l’Inter in campionato: «L’aria che si respira a Castelvolturno è molto più sereno. È cambiato tanto anche sotto il punto di vista del lavoro, oggi alla vigilia sono stati due ore in campo. Due partecipazioni differenti, e non dico che sia meglio o peggio. Secondo me Gattuso è l’allenatore giusto per questo tipo di squadra. Ancelotti era il professore universitario in una scuola di liceo, con tutto il rispetto per la squadra. Gattuso mi ricorda il tipo Sarri e il tipo Mazzarri, allenatore diretto e di temperamento».