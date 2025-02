UFFICIALE – Zaniolo è un nuovo giocatore della Fiorentina. 1 volta contro l’Inter!

Nicolò Zaniolo è stato acquistato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di opzione: il calciatore potrà esserci contro l’Inter, ma solo in una delle prossime occasioni.

UFFICIALE – Nicolò Zaniolo si trasferisce alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. L’ex calciatore dell’Inter, la cui esperienza all’Atalanta rischia di chiudersi qui, non è riuscito ad esprimersi al meglio nonostante il lavoro di un allenatore top come Gian Piero Gasperini. Ora l’approdo a Firenze, dove lo attende un allenatore come Raffaele Palladino che ha già dimostrato, nel caso di Moise Kean, di saper plasmare il talento grezzo.

Zaniolo è un calciatore della Fiorentina: il comunicato

L’ANNUNCIO – Zaniolo passa dunque alla Fiorentina. Di seguito il comunicato pubblicato dai viola sul proprio sito ufficiale:

«ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Zaniolo dal Galatasaray SK.

Zaniolo, nato a Massa il 2 luglio 1999, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, nel corso della sua carriera, ha indossato, anche, le maglie della Roma, dell’ Aston Villa e dell’ Atalanta. Il nuovo calciatore viola ha all’attivo quasi 200 presenze tra Serie A, Premier League, Campionato Turco, Champions League, Europa League e Conference League corredate da 34 gol e 19 assist, ha vinto 1 Conference League ed un Campionato Turco ed ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Italia in 19 occasioni segnando 2 gol. Zaniolo ha scelto la maglia numero 17». INTER – Contro l’Inter, Zaniolo potrà giocare solo il match di ritorno. Ciò perché la sfida dell’andata può essere disputata solo da quei calciatori che sono stati tesserati entro l’1 dicembre, ossia la data in cui le due compagini si sono sfidate.