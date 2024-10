UFFICIALE – Young Boys, tegola per l’Inter: infortunio per un titolare

Lo Young Boys perde un titolare per la sfida contro l’Inter di Champions League. Tegola per gli svizzeri, che hanno diramato un comunicato.

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota dello Young Boys sull’infortunio del giovane difensore classe 2003: “Il difensore centrale dell’YB Tanguy Zoukrou ha riportato un infortunio al tendine dei flessori dell’anca sinistra durante l’allenamento. È previsto un tempo di inattività compreso tra sei e otto settimane”. Tegola per il tecnico Joel Magnin, che pochi giorni fa ha sostituito l’esonerato Rahmen. Mercoledì sera ci sarà la sfida di Champions League in Svizzera contro l’Inter, valida per la terza giornata della fase campionato. I nerazzurri vanno a caccia del secondo successo consecutivo per salire a quota sette punti.

Per Young Boys-Inter fuori un titolare: forfait di Zoukrou

FORFAIT – Young Boys-Inter è in programma mercoledì sera alle ore 21.00. I nerazzurri vanno alla ricerca del terzo risultato utile di fila dopo il pareggio contro il Manchester City e la vittoria strabordante contro la Stella Rossa. Per lo Young Boys, l’assenza di Zoukrou sarà decisamente dura da digerire. Si tratta di un difensore francese classe 2003, molto interessante. In questa stagione ha messo a referto dodici presenze stagionali tra campionato e coppe varie. Di conseguenza Magnin dovrà sicuramente cambiare qualcosa in merito alla sua retroguardia arretrata.