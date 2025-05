UFFICIALE – Xabi Alonso nuovo tecnico del Real Madrid! Può sfidare Inter al Mondiale per Club

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. La notizia, nell’aria da settimane, è stata ora confermata ufficialmente dalla società spagnola.

UFFICIALE – Xabi Alonso sostituisce Carlo Ancelotti sulla panchina del Club più importante al mondo, il Real Madrid. Il tecnico basco, che ha già scritto la storia in maglia madrilena con la vittoria della “Decima” Champions League quando ne era un perno del centrocampo, è ora ufficialmente il nuovo tecnico dei blancos. Il compito a lui attribuito sarà di quelli più complicati, stante l’esigenza di sostituire l’allenatore più vincente di sempre della compagine iberica. Ma il legame che lo lega alle merengues e la forza delle idee, che ha dimostrato negli anni al Bayer Leverkusen, rappresentano due importanti punti di partenza nel suo percorso al Real Madrid.

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid! Il comunicato

IL CONTENUTO – Il Real Madrid ha così presentato il suo nuovo tecnico sul proprio sito ufficiale: «Il Real Madrid CF annuncia che Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha difeso la nostra maglia in 236 partite ufficiali, tra il 2009 e il 2014. In quel periodo, ha vinto sei titoli: la decima Coppa dei Campioni a Lisbona, una Supercoppa Europea, un titolo della Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Xabi Alonso è anche una leggenda della nazionale spagnola, con la quale ha vinto 1 Coppa del Mondo (2010) e 2 Campionati Europei (2008 e 2012), in 113 partite internazionali».