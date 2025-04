UFFICIALE – Walker, c’è la frattura: comunicato Milan! Inter a -15

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota del club rossonero a confermare l’infortunio del difensore inglese: “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione”. Il difensore ex Manchester City dunque è da considerarsi in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter, semifinale di ritorno. La partita è in programma per il 23 aprile e si ripartirà dall’1-1 dello Stadio San Siro.

Walker si frattura e rischia anche per Inter-Milan di Coppa Italia

A RISCHIO – Ovviamente c’è ancora tempo per recuperare in vista di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Walker inizierà da subito la riabilitazione. Ma solitamente per recuperare da una frattura al gomito, come si legge anche dal sito dell’Humanitas ci vogliono almeno 6-8 settimane di riabilitazione. Ma ovviamente è diverso per un atleta come un calciatore, che potrebbe giocare con un tutore. Ad oggi è in dubbio per la partita di ritorno.