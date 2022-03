UFFICIALE – Vezzali, deroga firmata: Italia al 100% prima del ritorno definitivo

Ora è ufficiale: in occasione della sfida per la qualificazione al Mondiale tra Italia e Macedonia del Nord, si tornerà al 100%. Una deroga, quella firmata dal Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, prima del ritorno definitivo al massimo della capienza a partire da aprile.

