UFFICIALE – Vecchi risolve il contratto con il Vicenza: ora l’Inter U23!

Stefano Vecchi ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava al Vicenza, squadra a cui era legato dal 2023, aprendosi così la strada all’approdo sulla panchina dell’Inter U-23. Di seguito il comunicato dei veneti.

UFFICIALE – “Il Vicenza desidera ringraziare mister Vecchi e il suo staff per l’impegno, la serietà e il percorso compiuto in questo anno e mezzo, nel quale la squadra ha raggiunto la finale playoff per la Serie B nella scorsa stagione e la semifinale playoff nell’attuale, mantenendo l’imbattibilità casalinga durante tutta la sua guida. A lui e al suo staff, i nostri migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale”.

Dopo il Vicenza, Vecchi atteso dall’Inter U-23: scelta già effettuata

FUTURO – Vecchi, che ha già allenato l’Inter Primavera dal 2014 al 2018, è pronto a tornare a Milano per potersi nuovamente occupare di plasmare i giovani della cantera nerazzurra. Trattandosi dell’U-23, in questo caso, il compito da esercitare sarà di un livello “avanzato”. Dovendosi confrontare con le valide compagni della Serie C, infatti, Vecchi avrà la funzione di accompagnare i talenti del Club meneghino in un processo di crescita nel quale – inevitabilmente – sarà necessario sapersi “sporcare le mani”. In tal senso, non è un caso che l’Inter abbia deciso di rivolgersi a lui. La combinazione di doti umane e tecniche lo rendono il profilo ideale per assolvere al meglio tale compito.