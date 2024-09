UFFICIALE – Varane dice basta: si ritira! E annuncia il futuro al Como

Varane ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, nonostante l’arrivo in estate al Como. L’ormai ex difensore francese lo ha annunciato poco fa.

RITIRO – Raphael Varane annuncia il suo ritiro dal calcio giocato su Instagram: «Dicono che tutte le cose belle devono finire. Nella mia carriera ho affrontato molte sfide, sono salite a volte dopo occasione, quasi tutte doveva essere impossibile. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno per tutta la vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e sentimento di soddisfazione che annuncio il mio ritiro dal gioco che tutti amiamo».

STOP – Varane dice basta: «Mi tengo al massimo standard, voglio uscirne forte, non solo aggrapparmi al gioco. Ci vuole una grande dose di coraggio per ascoltare il proprio cuore e il proprio istinto. Desiderio e bisogni sono due cose diverse. Sono caduto e rialzato mille volte, e questa volta, è il momento di fermarmi e appendere gli stivali con la partita finale vincendo un trofeo a Wembley».

NATURA – Varane e il suo attaccamento per il calcio e per le maglie vestite: «Ho amato lottare per me stesso, per i miei club, per il mio paese, per i miei compagni e per i tifosi di ogni squadra per cui ho giocato. Da Lens a Madrid a Manchester, e giocando per la nostra nazionale. Ho difeso ogni distintivo con tutto quello che ho, e amato ogni minuto del viaggio. Il gioco al massimo livello è un’esperienza emozionante. Mette alla prova ogni livello del corpo e della mente. Le emozioni che viviamo non le trovi altrove. Come atleti non ci accontentiamo mai, mai accettiamo il successo. È la nostra natura e ciò che ci alimenta».

NESSUN RIMPIANTO – Varane orgoglioso della sua carriera: «Non ho rimpianti, non cambierei nulla. Ho vinto più di quanto potessi mai sognare, ma al di là dei riconoscimenti e dei trofei, sono orgoglioso di essermi attenuto ai miei principi di sincero e di aver cercato di andarmene ovunque meglio di come l’ho trovato. Spero di avervi resi tutti orgogliosi».

FUTURO – Poi Varane chiude ribadendo la permanenza al Como presumibilmente con un altro ruolo: «E così, una nuova vita inizia fuori dal campo. Io rimarrò con il Como. Solo senza usare i miei stivali e i miei stinchi. Qualcosa su cui non vedo l’ora di condividere di più presto. Per ora, ai tifosi di ogni club per cui ho giocato, ai miei compagni, allenatori e staff… dal profondo del mio cuore, grazie per aver reso questo viaggio più speciale di quanto i miei sogni più sfrenati possano mai prevedere. Grazie, football».