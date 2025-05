UFFICIALE – Tah ha scelto la sua squadra! Inter ha avuto altri piani

Jonathan Tah ha sciolto i dubbi sul suo futuro, con l’ufficialità della sua nuova squadra giunta nella mattinata di oggi 29 maggio. L’Inter, a cui è stato accostato, ha optato per altri profili per la sua difesa.

UFFICIALE – Jonathan Tah è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il calciatore tedesco, che al Bayer Leverkusen ha vinto una storica Bundesliga da capitano, ha preferito restare in Germania. Nonostante il forte interessamento del Barcellona, che avrebbe voluto arricchire la sua difesa di esperienza, solidità ed equilibrio difensivo, il classe 1996 ha infatti deciso di unirsi alla compagine più forte del Campionato tedesco nell’auspicio di vincere un trofeo internazionale dopo quello ottenuto in patria. Mai realmente in piedi la pista relativa all’Inter, che in piena aderenza alle politiche di Oaktree predilige muoversi per un profilo giovane e futuribile per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Tah passa al Bayern Monaco: il comunicato

IL CONTENUTO – Di seguito il comunicato del Bayern Monaco sull’acquisto di Tah a parametro zero: «L’FC Bayern ha completato l’ingaggio di Jonathan Tah. Il difensore centrale tedesco, 29 anni, si trasferisce a Monaco a parametro zero dal Bayer Leverkusen e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Indosserà la maglia numero 4 per i campioni di Germania».