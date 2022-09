UFFICIALE − Stroppa esonerato dal Monza: al suo posto una promozione!

Stroppa è stato esonerato dal Monza dopo il solo punto raccolto durante le prime sei partite di campionato. Al suo posto promosso momentaneamente il tecnico della Primavera

ESONERO − Dopo Mihajlovic a Bologna, arriva il secondo esonero in Serie A. Si tratta di Giovanni Stroppa del Monza. Il tecnico che ha ottenuto la prima storica promozione nel massimo campionato è stato esonerato dopo un solo punto raccolto nelle prime sei giornate. Troppo poco soprattutto per gli investimenti fatti in estate. Al suo posto è stato promosso ad allenatore della Prima squadra Raffaele Palladino, tecnico della Primavera.