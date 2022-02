UFFICIALE – Shaqiri nuovo giocatore dei Chicago Fire: esperienza in MLS per l’ex Inter

IN MLS – Xherdan Shaqiri è ufficialmente un nuovo giocatore dei Chicago Fire, squadra che milita in MLS. Il nazionale svizzero, ex giocatore dell’Inter, lascia la Ligue 1 diventando così l’acquisto più costoso della storia del club americano. Per lui un contratto fino al 2024.