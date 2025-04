UFFICIALE – Serie A, variazioni partite 34ª giornata: non solo Inter-Roma

La Lega Serie A ha appena comunicato le variazioni di tre partite della 34ª giornata. Non solo Inter-Roma, anche altre due partite.

LE NUOVE DATE – Oltre a Inter-Roma, la Lega Serie A ha comunicato le date delle altre partite. La nota: “Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato Serie A ENILIVE sono riprogrammate come segue”:

COMO – GENOA domenica 27 aprile 2025 ore 12.30 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)

INTER-ROMA domenica 27 aprile 2025 ore 15.00 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 18.00)

LAZIO – PARMA lunedì 28 aprile 2025 ore 20.45 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 20.45)