UFFICIALE – Serie A, Puma sponsor tecnico ufficiale: sarà il nuovo fornitore del pallone

La Serie A ha annunciato l’accordo con il nuovo sponsor tecnico ufficiale a partire dalla stagione 2022-23. Sarà il fornitore del pallone ufficiale di tutte le gare delle competizioni di Lega Serie A.

NUOVO SPONSOR – “L’azienda sportiva globale PUMA e la Lega Serie A hanno annunciato oggi una nuova partnership a lungo termine. PUMA diventa il partner tecnico ufficiale della Lega dall’inizio della stagione calcistica 2022/23 e sarà il fornitore ufficiale di palloni per tutte le partite della Serie A TIM, delle competizioni Primavera 1 TIMVISION, della Coppa Italia Frecciarossa, della Supercoppa Frecciarossa e della eSerie A TIM. L’entusiasmante nuova partnership si aggiunge alla collaborazione già esistente di PUMA con LaLiga ed espande significativamente la visibilità di PUMA sul campo e rafforza la sua posizione come brand leader nel calcio. Ben delineata dalla sua storia, dalla tradizione e dalla passione che l’accompagnano ovunque, la Serie A TIM è considerata uno dei campionati più tattici in tutto il mondo ed è il palcoscenico perfetto per PUMA per aiutare a promuovere il prossimo capitolo del calcio della Lega Serie A”.

