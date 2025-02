UFFICIALE – Sergio Ramos è un nuovo giocatore del Monterrey: sfiderà l’Inter!

Sergio Ramos approda al Monterrey a titolo definitivo: lo spagnolo sarà un avversario dell’Inter al Mondiale per Club che si disputerà in America.

UFFICIALE – Sergio Ramos è un nuovo calciatore del Monterrey, squadra che affronterà l’Inter nel prossimo Mondiale per Club americano. Lo spagnolo, dopo l’esperienza al Siviglia, si trasferisce alla squadra messicana a titolo definitivo. L’obiettivo è quello di regalare soddisfazioni a un tifo molto caldo e sentito, come quello messicano, in contesti di una certa rilevanza come quello del Mondiale per Club del 2025.

Sergio Ramos è del Monterrey: il messaggio

PRIME PAROLE – Il Monterrey ha salutato con soddisfazione l’acquisto di Ramos con un post pubblicato sul proprio account X: «Storico difensore del mondo del calcio, pluricampione con Real Madrid e PSG, campione del mondo e vincitore dell’Europeo con la Spagna.

Benvenuto, Sergio Ramos!

La tua leadership, la tua qualità tecnica e il tuo atteggiamento vincente arriveranno a portare i nostri colori!»