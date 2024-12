UFFICIALE – Sampdoria, nuovo tecnico per il prestito Inter Akinsanmiro

La Sampdoria ha ufficializzato il nuovo tecnico, che prende il posto dell’esonerato Andrea Sottil. In blucerchiato gioca in prestito dall’Inter Ebenezer Akinsanmiro.

COMUNICATO UFFICIALE – Il comunicato della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Leonardo Semplici il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Semplici sarà composto inoltre dalle seguenti figure: Andrea Consumi (allenatore in seconda), Rossano Casoni (collaboratore tecnico), Yuri Fabbrizi (preparatore atletico) e Walter Bressan (preparatore portieri)”. Nuova guida tecnica per la squadra blucerchiata, che si trova in quindicesima posizione in classifica, ad un passo dalla zona playout. Esonerato Sottil e ora la palla passa a Leonardo Semplici. In blucerchiato, appunto, gioca Akinsanmiro, ragazzo di proprietà dell’Inter. Inter-News.it fa i migliori auguri al tecnico toscano, che in passato è stato intervistato più volte dalla redazione.

Akinsamiro dall’Inter alla Sampdoria in prestito: rendimento

NUMERI – Rendimento costante per Akinsanmiro, passato dall’Inter alla Sampdoria in prestito in estate. Prima esperienza tra i grandi per il ragazzo, che fino allo scorso anno giocava nella Primavera nerazzurra. Per lui diciotto presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, condite da un solo gol. Ora ci sarà Leonardo Semplici sulla panchina dei doriani, da capire se Akinsanmiro avrà lo stesso minutaggio avuto finora, prima con Andrea Pirlo e poi con Sottil. L’Inter osserva la situazione del suo giovane giocatore.