UFFICIALE − Salernitana, Nicola rileva Colantuono. A breve ci sarà l’Inter

La Salernitana ha ufficialmente esonerato Stefano Colantuono sostituendolo con Davide Nicola. Tra poche settimane, ci sarà Inter-Salernitana al Giuseppe Meazza

COMUNICATO − Come riporta la nota ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

CONTRO L’INTER − La Salernitana affronterà l’Inter in campionato a breve, ovvero il prossimo 4 marzo. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro nello stesso giorno e orario dell’andata: venerdì alle ore 20.45. Nella gara dell’Arechi, i nerazzurri demolirono la squadra allora allenata da Stefano Colantuono per 0-5. Lo scorso 17 dicembre segnarono Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini.