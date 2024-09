UFFICIALE – Rodri, pure il Manchester City conferma: stop lunghissimo

Dopo le notizie di qualche giorno fa, ora anche il Manchester City ha annunciato tramite una nota ufficiale le condizioni di Rodri.

COMUNICATO UFFICIALE – “Il Manchester City FC può confermare che Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro. L’infortunio si è verificato durante il primo tempo della partita di Premier League di questo fine settimana, pareggiata per 2-2 contro l’Arsenal. Dopo i primi test svolti a Manchester, questa settimana il centrocampista si è recato in Spagna per sottoporsi a una visita specialistica. La valutazione è ancora in corso per accertare la reale entità della lesione e la prognosi prevista”.

Conferme su Rodri dal Manchester City, quanti big ai box

EMERGENZA – L’infortunio di Rodri, che l’Inter ha affrontato settimana scorsa in Champions League, è solamente l’ultimo di una lunga schiera di infortuni molto gravi. Nell’ultimo weekend, oltre al campione spagnolo, anche il portiere del Barcellona André Ter Stegen si è fatto male al ginocchio, finendo praticamente anzitempo la stagione. Infortunio bruttissimo anche per Ruslan Malinovskyi in Venezia-Genoa, dopo una terribile torsione sempre del ginocchio. Non così grave, ma dovrà stare pur sempre ai box per un paio di settimane Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha riportato una distrazione femorale. Tanti troppi infortuni per un calcio che non si ferma mai.