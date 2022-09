UFFICIALE − Ranocchia e il Monza già si separano! L’ex Inter rescinde

È durata pochissimo la storia d’amore tra Ranocchia e il Monza. L’ex difensore dell’Inter, al momento infortunato, ha rescisso il proprio contratto dopo appena due mesi

ADDIO − Andrea Ranocchia non è più un giocatore del Monza. Lo ha comunicato il club brianzolo tramite una nota sul proprio sito: “AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna”. L’ex Inter era arrivato alla corte di Berlusconi e Galliani praticamente all’indomani del 30 giugno, ovvero da svincolato e a parametro zero. Sfortunato il suo inizio con il brutto infortunio al perone della gamba destra nella sfida della seconda giornata di Serie A contro il Napoli. Adesso, il giocatore si ritrova nuovamente senza squadra.