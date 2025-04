UFFICIALE – Ranking Uefa, niente quinto posto in Champions League

Fine dei sogni per l’Italia: la quinta classificata in Serie A non andrà in Champions League. Nel ranking Uefa, la Spagna diventa aritmeticamente irraggiungibile.

NIENTE QUINTO POSTO – L’eliminazione della Lazio ai quarti di finale di Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt condanno definitivamente l’Italia nel ranking Uefa. Infatti, con la caduta della formazione biancoceleste, l’Italia non può più raggiungere aritmeticamente la Spagna. Sia la Liga che la Premier League potranno mandare, quindi, cinque squadre in Champions League. Per quanto riguarda le squadre italiane, le uniche due squadre a rappresentare l’Italia tra Champions e Conference League sono Inter e Fiorentina. Le due squadre se la vedranno rispettivamente contro Barcellona e Betis Siviglia.

Ranking Uefa, la quinta in Serie A non va in Champions League: le dodici squadre rimaste in corsa nelle tre coppe

RIPARTIZIONE – Il ranking Uefa dice oggi Inghilterra con coefficiente pari a 26.319 punti, la Spagna insegue con 23.034. Mentre l’Italia è terza, davanti alla Germania, con 21.125. Nelle tre coppe europee, l’Inghilterra ha nel complesso quattro squadre: Arsenal in Champions, Manchester United e Tottenham in Europa League e Chelsea in Conference. La Spagna tre squadre: Barcellona in Champions, l’Athletic Bilbao in Europa League e il Real Betis in Conference League. L’Italia due: ossia Inter e Fiorentina. Zero invece la Germania.