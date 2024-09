UFFICIALE – Perisic va al PSV Eindhoven: l’ex Inter vola in Olanda

COMUNICATO UFFICIALE – “Il PSV ha ingaggiato Ivan Perisic, un giocatore svincolato. L’ala trentacinquenne con più di settecento partite nel calcio professionistico, ha firmato un contratto fino all’estate del 2025. L’internazionale croato si unisce immediatamente alla squadra principale”. L’ex Inter Perisic dunque trova un’ottima sistemazione per il prosieguo della sua carriera. Inoltre, avrà anche la possibilità di giocare in Champions League e potrà aiutare gli olandesi, che ieri hanno perso all’esordio contro la Juventus a Torino per 3-1.

Il PSV convinto sull’ex Inter Perisic: grandi numeri!

ESPERIENZA – Due settimane dopo la chiusura della finestra di mercato, il PSV ha rafforzato la sua squadra A con il vincitore della UEFA Champions League Ivan Perisic. Il 136 volte nazionale croato era ancora attivo ai Campionati Europei di quest’estate. Non è affatto uno sconosciuto nel calcio professionistico. Quindici anni fa ha fatto il suo debutto da professionista e da allora è stato attivo in campionati importanti come la Serie A italiana, la Bundesliga tedesca e la Premier League inglese. E nel 2018 ha giocato con la Croazia nella finale della Coppa del Mondo contro la Francia.