UFFICIALE – Palladino lascia la Fiorentina: altra panchina vacante in Serie A!

Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni alla Fiorentina qualche giorno fa ed oggi il club ha accettato la scelta dell’allenatore. Un’altra panchina vacante in Serie A.

SERIE A – In questi giorni oltre alla finale di Champions League dell’Inter contro il Psg attira l’attenzione il valzer di panchine in Serie A. Ieri Sergio Conceicao ha dato ufficialmente il suo addio al Milan dopo mesi disastrosi chiusi con la Coppa Italia persa con il Bologna. Massimiliano Allegri ha abbracciato il progetto rossonero e una situazione si è già risolta. Rimangono incerte le soluzioni in casa Lazio, Juventus e Roma, dove le dirigenze stanno lavorando per trovare il mister per il prossimo anno.

Palladino-Fiorentina, finisce dopo un anno!

UN ALTRO ADDIO – Poche ore fa Raffaele Palladino si era aggiunto alle novità. Il tecnico aveva rassegnato le dimissioni alla Fiorentina, che doveva ancora decidere se accettarle o meno. Alla fine il club ha preso una decisione importante e lo ha comunicato sul proprio sito: «ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff». Alle panchine vacanti si aggiunge perciò anche quella della viola, che rimane orfana dell’ormai ex Palladino.