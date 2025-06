UFFICIALE – Nuova esperienza per Antonello: non in Italia!

Alessandro Antonello, ex AD dell’Inter, è appena approdato in una nuova squadra europea. Il dirigente non resterà in Italia. Questa la scelta.

UFFICIALE – Alessandro Antonello è il nuovo Direttore Generale del Marsiglia. Il dirigente sportivo italiano, reduce dalla decennale esperienza all’Inter, vivrà così la sua prima esperienza in Francia. Lì troverà un altro italiano, in panchina, ossia quel Roberto De Zerbi accostato proprio all’Inter per rimpiazzare Simone Inzaghi. Ciò non si è poi concretizzato, con il foggiano che è rimasto al Marsiglia per provare a ridurre progressivamente il distacco dal PSG in Campionato.

Antonello è del Marsiglia: il comunicato

IL MESSAGGIO – Antonello è stato così presentato dal Marsiglia: «La scelta, guidata da Pablo Longoria con il coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza e l’approvazione del proprietario Frank McCourt, si inserisce nel progetto strategico del club, volto a consolidare in modo duraturo la posizione dell’OM tra le 24 migliori squadre europee.

Alessandro Antonello arriva a Marsiglia dopo oltre dieci anni all’Inter, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità: prima Direttore Finanziario, poi Direttore Operativo e infine Amministratore Delegato. In quest’ultimo ruolo ha guidato con successo la trasformazione del club nerazzurro, caratterizzata da una significativa crescita dei ricavi, un riposizionamento commerciale ambizioso e la conquista di sette trofei. Antonello ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione della European Club Association (ECA) e della Lega Serie A».