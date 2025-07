UFFICIALE – Nasce l’Inter Under-23! La data della prima amichevole

L’Inter Under-23 è ufficialmente nata. Il club nerazzurro ha annunciato l’inizio del nuovo progetto e la data della prima amichevole.

ANNUNCIO – Una nuova pagina della storia interista si apre oggi con l’annuncio ufficiale della nascita dell’Inter U23, la nuova squadra del Club nerazzurro che parteciperà alla prossima Serie C Sky Wifi, la terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile. Un progetto strategico e di grande valore, pensato per accompagnare da vicino la crescita dei giovani talenti del Settore Giovanile, offrendo loro un ulteriore percorso formativo.

ORGANIZZAZIONE – A guidare l’Inter U23 sarà Stefano Vecchi, classe 1971, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del mondo nerazzurro. Vecchi ha allenato la squadra Primavera dell’Inter tra il 2014 e il 2018, conquistando due Scudetti, due Viareggio Cup, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Professionalità e passione al servizio del Club: Vecchi, nella stagione 2016-2017 ha allenato per cinque partite la Prima Squadra nerazzurra. Le partite casalinghe dell’Inter U23 verranno disputate allo U-Power Stadium di Monza, che sarà il teatro delle sfide della nuova formazione nerazzurra.

Inter Under-23, l’esordio in programma

ESORDIO – La squadra, attualmente al lavoro presso il ritiro di Riscone di Brunico, scenderà in campo per il primo test amichevole domenica 27 luglio alle ore 18:00 a Trento contro la formazione locale. Sarà una prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra e iniziare a scrivere, insieme, una nuova storia a tinte nerazzurre.