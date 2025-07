UFFICIALE – Mosquera passa all’Arsenal. Pure l’Inter lo aveva seguito

Mosquera giocherà all’Arsenal nella prossima stagione. Pure l’Inter lo aveva inserito nella propria lista per la difesa insieme a Leoni.

COMUNICATO UFFICIALE – L’Arsenal ha appena annunciato l’acquisto di Cristhian Mosquera: “Siamo lieti di annunciare che il nazionale spagnolo Under 21 Cristhian Mosquera si è unito a noi con un contratto a lungo termine. Il difensore 21enne arriva dal Valencia, dove ha collezionato 90 presenze in tutte le competizioni. Cristhian ha fatto parte del vivaio del Valencia dall’età di 12 anni, crescendo nelle giovanili prima di esordire in prima squadra in Copa del Rey a 17 anni nel gennaio 2022. La sua prima presenza in Liga è arrivata pochi giorni dopo, partendo titolare al Mestalla in un pareggio per 1-1 contro il Siviglia. In vista della stagione 2023/24, Cristhian è stato ufficialmente promosso in prima squadra, diventando presto parte integrante della difesa del club. La scorsa stagione ha visto Cristhian partire titolare in 37 delle 38 partite di campionato, giocando ogni minuto delle sue presenze”.

Mosquera seguito pure dall’Inter insieme a Leoni

TRA I SEGUITI – L’Inter aveva messo nel mirino il giovane difensore spagnolo Mosquera come rinforzo per la difesa. Il ragazzo del 2004, insieme a Giovanni Leoni, erano fino a qualche settimana fa le due vere alternative per ringiovanire la difesa nerazzurra. Adesso lo spagnolo giocherà in Premier League. L’Inter continuerà a puntare su Leoni.