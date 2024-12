UFFICIALE – L’Inter annuncia la nuova partner con NTS Sport!

L’Inter è lieta di annunciare l’accordo di partnership con NTS Sport, che diventa Official Supplier del Club per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

NUOVA PARTNERSHIP – “Durante questo periodo, NTS Sport fornirà soluzioni all’avanguardia per la realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi sintetici utilizzati dal Club, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e innovazione nel settore, contribuendo a garantire prestazioni eccellenti sia in campo che fuori. NTS Sport è un esempio di eccellenza italiana nell’ambito delle soluzioni per lo sport. Fondata nel 1989 con il nome New Tennis System, grazie alla visione imprenditoriale del fondatore Michele Corsiero e all’ingresso in azienda dei figli Davide e Simone, l’azienda ha saputo evolversi per affrontare le nuove sfide del settore, estendendo la propria competenza ben oltre il tennis. Oggi, NTS Sport con sede a Cavenago di Brianza (MB) è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità, offrendo una gamma di servizi e prodotti in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata”.

“L’accordo è frutto di una lunga storia di collaborazione che prosegue da circa 10 anni. Grazie a questa nuova partnership, FC Internazionale Milano e NTS Sport rafforzeranno il loro impegno nel promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dello sport, unendo tradizione e modernità per creare nuove opportunità di sviluppo”.

Fonte: Inter