UFFICIALE – La Lega Serie A accoglie Bancomat: al via la partnership

Nuova partnership per la Lega Serie A, che accoglie tra i suoi sponsor anche Bancomat. Inizia una collaborazione con l’azienda bancaria. Il comunicato.

NUOVA COLLABORAZIONE – Lega Serie A e BANCOMAT annunciano una partnership esclusiva per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. L’accordo, con cui BANCOMAT entra in campo nel ruolo di Official Partner e che include il campionato di Serie A Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la EA SPORTS FC Supercup, rappresenta un’importante evoluzione per l’azienda, che unisce il proprio ruolo di riferimento quotidiano per gli italiani a una delle più grandi passioni nazionali: il calcio. Per la Lega Serie A sono, dunque, giorni importanti per la stretta di nuovi rapporti commerciali e partnership. Proprio nella giornata di ieri, infatti, la stessa lega aveva annunciato la nuova collaborazione con la notissima Kings League.

La Serie A accoglie Bancomat: ampia visibilità su tutti i campi

AMPIA VISIBILITÀ – Questa collaborazione rappresenta un’ulteriore tappa nel nuovo percorso strategico intrapreso da BANCOMAT mirato a innovare e consolidare la propria presenza nel settore dei pagamenti digitali. A partire da oggi BANCOMAT sarà al centro di tutte le competizioni della Lega Serie A, con un’ampia visibilità durante le partite, canali digitali e iniziative dedicate ai tifosi, offrendo contenuti pensati per valorizzare ogni momento di condivisione