UFFICIALE – Lecce, grave infortunio a -7 dall’Inter: stagione finita!

COMUNICATO DEL LECCE – Il Lecce comunica l’infortunio di Marchwiński, che non solo salterà la partita contro l’Inter ma praticamente ha finito anzitempo la sua stagione. Qui la nota del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Filip Marchwiński, a seguito dell’infortunio occorso durante la seduta di rifinitura di ieri, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni”. Il ragazzo del 2022, polacco, dunque dice addio alla sua stagione con un infortunio che lo terrà fuori dai campi per moltissimo tempo.

Marchwiński salta l’Inter e finisce qui la sua stagione

STAGIONE FINITA – Stagione amara per Marchwiński, che non solo ha trovato pochissimo minutaggio in questa stagione con la maglia del Lecce, ma dovrà dire addio già alla sua annata per questo gravissimo infortunio. Il giocatore polacco ha totalizzato complessivamente centosei minuti tra Serie A e Coppa Italia, tra cui appena quattordici minuti in campionato. Né con mister Gotti né con Giampaolo, è riuscito a ritagliarsi uno spazio. Adesso questo pesantissimo infortunio.