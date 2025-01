UFFICIALE – Kings League e Serie A insieme: nuova collaborazione

Nasce la nuova collaborazione tra la Kings League e la Lega Serie A. Il comunicato della Lega che annuncia il nuovo connubio.

KINGS LEAGUE – Il nuovo anno porta sempre qualcosa di nuovo e, nel panorama calcistico italiano, lo sviluppo più notevole è senza dubbio l`arrivo della Kings League. Un`innovativa competizione di calcio a 7 nata in Spagna nel 2022, fondata dal leggendario calciatore spagnolo Gerard Piqué. Questa nuova competizione porta il gioco più bello del mondo in una nuova dimensione, con un regolamento che rende le partite dinamiche ed emozionanti, grazie ad un format diverso. Non si può pareggiare, le gare sono più brevi e le carte segrete imprevedibili le rendono una diversa dall’altra.

Kings League e Serie A insieme: la nuova collaborazione

INSIEME – Ed è proprio per questo che Kings League e Lega Serie A, da oggi, sono una accanto all’altra e per sviluppare una sinergia che le vedrà collaborare nei prossimi mesi in modo proficuo su eventi, contenuti e attività. Con l’obiettivo di sviluppare assieme il nuovo asset denominato sportainment, la fusione unica tra sport e intrattenimento. Questo per rispondere alle nuove tendenze giovanili, ma sono state già coinvolte anche leggende del calcio come Ibrahimovic, Marchisio, Toni, Totti, Del Piero, Buffon e Bonucci che permettono il collegamento anche con un pubblico più trasversale. Kings League Italy e Lega Serie A sono dunque pronti a scendere in campo, assieme. Per rendere il calcio italiano ancora più unico, emozionante, divertente e pronto ad unire gli italiani nella loro grande passione per questo sport.