UFFICIALE – Juventus, esonero per Thiago Motta: annunciato il nuovo allenatore

La Juventus ha deciso di voltare pagina: Thiago Motta è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, e al suo posto è stato ufficialmente nominato il nuovo allenatore.

ESONERATO – La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta dopo una serie di risultati negativi e una gestione che non ha convinto appieno la società. La Juventus, attualmente al quinto posto in Serie A, ha subito sconfitte pesanti contro squadre di alto livello come Atalanta e Fiorentina, compromettendo la corsa ai primi quattro posti in campionato.

L’ANNUNCIO – Per sostituirlo, la Juventus ha puntato su Igor Tudor, ex difensore croato che ha vestito la maglia bianconera dal 1998 al 2005. Dopo il ritiro, Tudor ha intrapreso la carriera da allenatore, accumulando esperienza su diverse panchine europee. Nel 2020-2021 ha già avuto un’esperienza alla Juventus come vice di Andrea Pirlo.